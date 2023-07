Sta tornando la voce su Iva Zanicchi morta, ma sono solo titoli costruiti male

Iva Zanicchi morta, anzi no. La cantante è stata vittima di diverse fake news in questi anni ed anche quest’oggi deve fare i conti con quel solito titolo clickbait che fa pensare alla sua scomparsa. Sui social stanno comparendo dei post riguardanti la morte di Iva Zanicchi, ma la cantante sta benissimo, è viva vegeta. Perché quindi ci si ritrova al centro dell’ennesima bufala legata alla morte di un personaggio famoso?

Analizziamo meglio la voce su Iva Zanicchi morta: ancora una volta titoli costruiti male

Una bufala che abbiamo avuto modo di trattare già nel 2015 sul nostro sito, che oggi assume le sembianze di un post acchiappaclick. Come anticipato in precedenza si utilizza sempre la tecnica del titolo fuorviante di una notizia per creare attenzione nell’utente, ma che se non approfondisce quanto scritto all’interno si ritroverà a capire tutt’altro. In questo caso è stata accostata la frase riposa in pace al nome di Iva Zanicchi, con il mondo della musica che è in lacrime. Chi si sofferma su tale titolo inevitabilmente capirà che l’artista sia apparentemente morta, ma non è così.

All’interno di tale articolo infatti si parla di altro, o meglio, di un’altra morte che riguarda un amico ed un collega storico proprio della Zanicchi. La cantante ha voluto ricordare con un post su Instagram la recente scomparsa di Danilo Minotti, un collaboratore stretto di Iva che è stato anche suo direttore d’orchestra durante le recenti partecipazioni al Festival di Sanremo.

Un lutto per il mondo della musica che chiaramente ha sconvolto i vari personaggi che hanno avuto modo di collaborare con Minotti ed Iva ha voluto unirsi a tale cordoglio con un sentito messaggio su Instagram. Il problema però è che questa notizia sia stata riportata da alcuni siti con titoli poco chiari, lasciando intendere come la morte fosse collegata ad Iva Zanicchi.

Questo inevitabilmente crea confusione nell’utente che si sofferma solo sui caratteri cubitali, non approfondendo quanto scritto all’interno della news. Si generano quindi clickbait da semplici malintesi. Iva Zanicchi non è morta e siamo sicuri che questa bufala la farà non poco sorridere. Insomma, basta con le voci su Iva Zanicchi morta.

