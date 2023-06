Sposi offrono 500 sterline di cibo da McDonald’s al rinfresco, ed è stato un modo simpatico ma inusuale per festeggiare. Ed anche economico, contando il costo medio dei matrimoni.

Ma ovviamente per Izzy Barreto, settore IT, non era il denaro il problema, ma la tradizione. Secondo lei infatti solitamente gli sposi si aggrappano alle tradizioni per rendere felici amici stretti e parenti, ma perdendo d’occhio chi dovrebbe essere felice il giorno delle nozze: gli sposi.

Così, riporta Mirror, la curiosa scelta

Sposi offrono 1000$ di cibo da McDonald’s al rinfresco

Sempre secondo quanto riportato dalla rivista, la Barreto avrebbe deciso che un hamburger in tarda serata dopo aver bevuto rende tutti felici. E quindi, evitato il catering più tradizionale, avrebbe offerto ai suoi ospiti 100 doppi cheeseburger, 100 chickenburger piccoli e 150 pacchetti di patatine.

Totale, 1000$ con possibilità di “doggy bag”, ovvero di portarsi a casa gli avanzi.

Al posto della torta, un pratico tagliere di formaggi, mentre gli ospiti hanno notato anche, e con gran piacere, la presenza di porchetta e poutine, le tipiche patatine fritte canadesi con salsa al formaggio.

C’è un attimo di confusione però da risolvere: a dispetto di quanto riportato quando la narrazione è diventata virale, i panini non sono stati serviti a cena, ma nel rinfresco/buffet notturno.

Ciò nonostante, il bizzarro buffet è stato definito dalla viva voce della sposa, che ha pubblicato l’annuncio su TikTok ad Aprile, la miglior decisione della sua vita.

L’account TikTok della sposa è pieno di dettagli estrosi ma simpatici, dall’organizzazione del matrimonio fino alle cronache della Luna di Miele, compresi consigli per le damigelle per il loro soggiorno in hotel.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.