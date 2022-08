Sospeso Superquark dopo gli ascolti da record: lasciamo in pace Alberto Angela

Occhio se doveste leggere notizie su Superquark sospeso a causa di Alberto Angela. Su Rai 2 il 17 agosto è andata in onda l’ultima puntata di Superquark, con ua apparizione in studio Piero Angela, conduttore e divulgatore scientifico scomparso lo scorso 14 agosto. E già parlano di programma sospeso. Una puntata che ha fatto registrare ascolti record, è stata l’ultima registrata proprio da Piero Angela in questa nuova edizione del 2022 e per molti sembra essere anche l’ultima in assoluto.

Ancora dicono che verrà sospeso Superquark dopo gli ascolti da record, ma occorre lasciare in pace Alberto Angela

Tocca ribadire i concetti esposti un paio di giorni fa sul nostro sito. Dopo 29 edizioni si dirà definitivamente addio a Superquark? In realtà sulla questione non ci sono certezze, difficile pensare che la Rai possa rinunciare a questo tipo di programma, sempre stato molto seguito dai vari telespettatori. La riconoscenza della rete ammiraglia della tv Stato è tanta nei confronti di Piero Angela, un conduttore che ha rivoluzionato il modo di fare televisione, avvicinando sempre più il pubblico verso la conoscenza della scienza.

Non ha mai smesso di imparare e di curiosare Piero Angela ed ha sempre cercato di trasmettere questa sua voglia di conoscenza anche al pubblico italiano. Superquark è ciò che il divulgatore scientifico ci ha lasciato in eredità, tra l’altro il figlio Alberto ha seguito le sue orme e sta anche lui cercando di proseguire su questa linea televisiva, basata proprio sulla conoscenza.

Non sono quindi confermate le voci sulla chiusura di Superquark, per alcuno ormai sospeso. Ad oggi, la Rai non ha diramato alcun tipo di comunicato ufficiale e quindi non si può dire che quella andata in onda lo scorso 17 agosto sia stata l’ultima puntata di Superquark.

Per ora i programmi autunnali sono stati già diramati dalla Rai durante la presentazione dei palinsesti, ma in genere la trasmissione di Piero Angela è sempre andata in onda più nel periodo estivo negli ultimi anni. Possibile che ci si possa affidare ad Alberto Angela per portare avanti il programma di Superquark, dar vita ad altre edizioni e mantenere in questo modo sempre vivo il ricordo di Piero Angela.

