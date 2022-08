Superquark chiude definitivamente dopo il rifiuto di Alberto Angela: nessuna fonte per le voci

Sta circolando una nuova voce a margine della porte di Piero Angela, questa volta in riferimento alla trasmissione Superquark che chiude definitivamente in seguito al rifiuto di Alberto Angela di condurla al posto del papà. Una questione che, almeno in parte, abbiamo analizzato nella giornata di ieri con un altro articolo e che, alla luce di alcuni post che hanno preso piede sui social, richiedono necessariamente un approfondimento per chiarire come stiano le cose ad oggi.

Superquark chiude per sempre dopo il rifiuto di Alberto Angela: cosa sappiamo sulle indiscrezioni di oggi

Dunque, su Facebook soprattutto ha preso piede la voce secondo cui Superquark chiude definitivamente dopo il rifiuto di Alberto Angela. Come stanno evolvendo i fatti e quali sono le comunicazioni ufficiali venute a galla fino a questo momento? In realtà, possiamo archiviare i rumors del momento con il classico “nessuna fonte”, anche perché abbiamo analizzato tutti i canali ufficiali della RAI e del diretto interessato per comprendere che in realtà qualsiasi valutazione in merito sia frettolosa.

Insomma, considerando anche il rispetto per la famiglia di Piero Angela ed il fatto che affrontare determinati discorsi ora come ora sarebbe inopportuno, appare singolare che qualcuno creda alla storia di decisioni definitive prese dalla RAI o da Alberto Angela in merito al futuro di Superquark. Dando uno sguardo in giro, si trova al più un editoriale di “Il Fatto Quotidiano“, secondo cui sarebbe più giusto mettere la parola fine alla trasmissione. Cosa ben diversa dal dire che la tv di Stato abbia ormai deciso.

Dunque, diamoci un taglio con le indiscrezioni secondo cui Superquark chiude definitivamente dopo il rifiuto di Alberto Angela, in quanto ad oggi pare non ci sia alcuna fonte dietro le voci. Il tempo ci dirà quali saranno le valutazioni fatte da tutte le parti, dopo la perdita di Piero Angela.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.