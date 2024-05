Secondo quanto mostrato su X, e riportato da una indagine interna, la foto in cui un soldato dell’IDF brucia Corano in Biblioteca sembrebbe autentica.

Autentica ma comporterà conseguenze in patria, venendo sottoposta a procedimenti sanzionatori interni.

Soldato dell’IDF brucia Corano in Biblioteca: aperta indagine interna

Le guerre non sono mai una questione senza conseguenze e senza brutalità, e la guerra chiama guerra.

E bruciare un Corano nella Biblioteca di Al-Aqsa non è un atto senza conseguenze.

Al riguardo, in attesa delle indagini interne, l’IDF condanna l’episodio rivendicando tra i suoi valori “il rispetto di tutte le religioni con la condanna integrale della condotta”.

Da febbraio il General-Maggiore Yifat Tomer-Yerushalmi, avvocata presso IDF, ha rimarcato come la distruzione immotivata di proprietà civili possa costituire non solo presupposto per una azione disciplinare interna, ma per denunce di ufficio, diffidando i soldati dal lanciarsi in simili azioni e esibirne in video.

