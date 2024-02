Smettetela subito con le recensioni negative su “Il Rigoletto” di Mantova dopo “4 Ristoranti”

Non abbiamo imparato nulla nell’ultimo mese, verrebbe da dire, prendendo atto in queste ore delle recensioni negative su “Il Rigoletto”, immediatamente dopo una discussa puntata di “4 Ristoranti”. La nota trasmissione associata al volto di Alessandro Borghese, infatti, da sempre mette in mostra pregi e difetti di questi esercizi commerciali, con un format che nella fattispecie ha consentito di confrontare quattro realtà differenti. Con tutto quello che ne consegue in un ambiente competitivo.

Dobbiamo smetterla con le recensioni negative su “Il Rigoletto” di Mantova dopo la puntata di “4 Ristoranti”

Durante la puntata, anche attraverso un montaggio che per forza di cose ci ha mostrato solo i dettagli potenzialmente più interessanti per il pubblico a casa, abbiamo osservato una ristoratrice in particolare avere delle uscite probabilmente infelici nei confronti degli altri tre partecipanti. Certo, comportamento non esemplare per colei che rappresentava in quel contesto “Il Rigoletto”, ma questo non dà diritto a nessuno di esprimere il proprio odio sui social.

Perché non abbiamo capito nulla? Di recente abbiamo affrontato una situazione che, apparentemente, ha delle analogie con quella trattata oggi. Ed è finita in modo tragico. Non avete il diritto di attaccare persone che neanche conoscete. Non avete il diritto di pubblicare una recensione su TripAdvisor senza aver frequentato il ristorante in questione. Un feedback negativo rischia di mandare all’aria anni di lavoro e se, da un lato, è sacrosanto poter parlare male di un’esperienza diretta, al contempo le vostre opinioni all’interno della piattaforma, per una semplice antipatia, non sono gradite.

Dunque, è arrivata l’ora di capire una volta per tutte queste cose, altrimenti diventa inutile piangere persone che non riescono a sostenere l’odio social e le gogne mediatiche. La ristoratrice di “Il Rigoletto”, non a caso, dopo la puntata di “4 Ristoranti” ha affermato che non riesce a dormire da giorni. Fatela finita oggi stesso con le recensioni “di pancia”.

