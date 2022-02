Significato di aut aut in latino e differenza con out out: il caso Tommaso Labate

Analizziamo il significato di aut aut in latino, rispetto ad out out. Il giornalista Tommaso Labate ha voluto diffondere sul suo profilo Twitter un commento da parte di un utente riguardante un suo articolo in cui aveva scritto il termine aut aut. Pensando ad un errore da parte del giornalista, tale utente lo ha invitato a studiare l’inglese, perché il termine corretto è in realtà out out, un errore del genere non è comprensibile per un giornalista che scrive per il Corriere.

Analizziamo il significato di aut aut in latino e differenza con out out dopo l’uscita di Tommaso Labate

Dunque, un approfondimento come quello di pochi giorni fa su “piantare in Nasso“. Tommaso Labate ha voluto prendersi gioco di quest’utente pubblicando questo suo intervento, perché chiaramente il giornalista ha scritto correttamente tale locuzione che arriva dal latino e non di certo dall’inglese. Il significato di aut aut deriva dal latino e viene tradotta con “o…o”. Lo riporta anche Treccani.

Di solito tale espressione viene utilizzata quando si ha intenzione di porre a qualcuno un’alternativa, fare una scelta, o questo o quello. L’aut aut pone l’altra persona di fronte ad un bivio, il significato è molto semplice, bisogna prendere per forza una delle due strade percorrere. Non ci sono quindi mezzi termini, non esiste grigio, ma o solo bianco o solo nero.

Di solito il significato di aut aut implica però più un obbligo, bisogna quindi necessariamente fare una scelta. Provenendo dal latino è alquanto evidente quindi come la brutta figura l’abbia fatta proprio quell’utente che ha invece ripreso Tommaso Labate, pensando che avesse fatto un errore grossolano. Vi abbiamo esposto chiaramente il significato di aut aut che non si scrive assolutamente out out, anche perché è una locuzione che deriva dal latino e non di certo dall’inglese.

Quando dovete porre qualcuno davanti ad una scelta, state attuando un aut aut, soprattutto se l’intenzione è più considerata un obbligo e non si può più tornare indietro. Dunque, ora conosciamo il significato di aut aut in latino e la relativa differenza con out out.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.