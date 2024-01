Sì, questa è una foto scattata in Palestina prima della fondazione di Israele

Sui social circola un’immagine che sarebbe stata scattata in Palestina prima della fondazione dello Stato di Israele. Chi pubblica lo scatto vuole dimostrare che la Palestina non fosse una terra “vuota e completamente sottosviluppata” prima del 1948, quindi chiede la condivisione per divulgare questo dato. I lettori di Bufale.net chiedono verifica.

La Palestina prima di Israele

L’utente che condivide lo scatto su X il 17 dicembre 2023, scrive:

Il mondo, ignorantemente, pensa che la Palestina fosse vuota e completamente sottosviluppata finché non fu invasa da Israele nel 1948! La Palestina non era un pezzo di terra vuoto prima di Israele. Era un Paese. Avevano strade, città, aeroporti, scuole, università, teatri, concerti, cultura e arte. Avevano speranze, sogni, futuro e affari. Lì hanno vissuto generazioni di famiglie. Condividilo in modo che il mondo conosca la verità sulla bellezza e sullo sviluppo della Palestina prima dell’occupazione!

Lo scatto è reale

Con una ricerca inversa per immagini arriviamo alla versione originaria dello scatto. Troviamo un riscontro sul sito ufficiale della Biblioteca del Congresso a questo indirizzo. Nella descrizione leggiamo che lo scatto è stato effettuato lungo l’allora Princess Mary Street nella zona occidentale di Gerusalemme.

Ancora, i dati ci dicono che la foto è stata scattata tra il 1940 e il 1946, dunque anni prima della fondazione dello Stato di Israele, annunciata il 14 maggio 1948.

Quindi?

È vero che l’immagine mostra una strada di Gerusalemme prima della fondazione dello Stato di Israele. Lo scatto è autentico e non risulta ritoccato né decontestualizzato.

Lo scatto è attribuito allo studio fotografico Matson Photo Service, i cui fondatori lasciarono la Palestina dopo i primi disordini a seguito della nascita di Israele, e si trasferirono nella California del sud.

