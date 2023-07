Si mette male il processo per YNW Melly: tra pena di morte ed ultime prove

Non si mette bene il processo per YNW Melly, il rapper accusato di duplice omicidio e protagonista di un procedimento che dovrebbe durare ancora un mese circa. Se da un lato il mese scorso abbiamo smentito le voci secondo cui il giovane di 24 anni sarebbe morto in carcere, come osservato tramite il nostro approfondimento, al contempo è molto importante analizzare le ultime informazioni che stanno arrivando direttamente dagli States per il pubblico.

YNW Melly non è morto, ma il processo si mette decisamente male per lui

Quali sono le ultime indicazioni che giungono dal processo in cui YNW Melly è accusato di doppio omicidio? Come in tanti sanno, di recente i testimoni dell’accusa di Jamell Demons, il rapper conosciuto proprio come YNW Melly, hanno confemrato che l’imputato si trovasse nell’auto dove i suoi amici, Christopher Thomas e Anthony Williams, sono andati incontro alla morte.

Ci sarebbero anche dei video di sorveglianza, utili per dimostrare che Demons sul sedile posteriore dietro l’autista. La testimonianza dell’ufficio del medico legale ha stabilito di recente che i proiettili che hanno ucciso le vittime, sedute sui sedili anteriori e posteriori dei passeggeri, provenissero dalla loro sinistra, a distanza ravvicinata.

Ipotesi, questa, confermata nelle ultime ore anche da Yahoo, con un mix di indizi e prove che avrebbero peggiorato non poco la posizione di YNW Melly nel corso del processo. Confermato anche che, quest’ultimo, dovrebbe durare al massimo un altro mese e che, qualora il giovane dovesse essere ritenuto colpevole dei due omicidi, verranno fatte pressioni sulla giuria affinché possa essere applicata la pena di morte in questo caso specifico.

Demons, le vittime e Cortland Henry, l’autista della Jeep che è diventata a conti fatti la scena del crimine, erano tutti membri di un gruppo rap che usava “YNW” come iniziale. A detta del il sergente dell’ufficio dello sceriffo di Broward, Christopher Williams, le vittime non si aspettavano di essere colpite. Altro elemento che potrebbe aggravare la posizione di YNW Melly durante il processo. Al momento, comunque, l’arma del delitto non è stata ritrovata.

