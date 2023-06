Strane voci sul rapper YNW Melly verso il processo e la condanna: cosa sappiamo ad oggi

Stanno girando strane voci a proposito del rapper YNW Melly, rapper che ha acquisito negli anni una certa notorietà anche in Italia, in vista del processo che lo vedrà protagonista a strettissimo giro e della possibile condanna che lo aspetterebbe. In particolare, si parla con insistenza del fatto che il giovane, di appena 24 anni, sarebbe morto nel carcere in cui è detenuto. Tuttavia, analizzando fonti americane, si apprende che siano soltanto voci messe in giro da alcuni troll sui social.

Rumors su YNW Melly in vista del processo e della possibile condanna

Brutta stroia quella di YNW Melly, al contrario di altre situazioni in cui ci siamo ritrovati a commentare le gesta dei rapper sul nostro sito. Se da un lato ci sentiamo di smentire le indiscrezioni secondo cui il diretto interessato avrebbe perso la vita in carcere, dove è detenuto dal momento dell’arresto che risale a febbraio 2019, al contempo le ultime indicazioni che arrivano dagli States sul suo quadro giudiziario non sono delle migliori.

YNW Melly è accusato di duplice omicidio di primo grado, avvenuto poco più di quattro anni fa. Le vittime sono gli aspiranti rapper Anthony “YNW Sakchaser” Williams che all’epoca aveva 21 anni, oltre a Christopher “YNW Juvy” Thomas Jr. di 19 anni. Nonostante fosse stato arrestato, le cose sembrava si fossero messe bene per YNW Melly, visto che nel 2021 la sua scarcercazione sembrava scontata per assenza di prove.

Tuttavia, un anno e mezzo fa è stato ritrovato un video sul cellulare di YNW Melly (all’anagrafe Jamell Maurice Demons), in cui il giovane avrebbe confermato l’omicidio. In caso di condanna dopo il processo che inizierà a giorni, non è da escludere l’applicazione della pena di morte. Secondo la rivista rivista XXL, infatti, il giudice avrebbe ottenuto la modifica alla legge che consente alla giuria di optare per questa soluzione con 8 giurati su 12 favorevoli. Si attendono conferme anche sotto questo punto di vista.

