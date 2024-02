Tra le varie vanterie elettorali del Tycoon compare la storia per cui lo zio di Donald Trump era un brillante professore al MIT, l’Istituto per la Tecnologia del Massachusetts, anzi descritto da lui stesso come il più longevo in carica, nonché come la prova della sua “superiorità genetica”, del suo essere come un cavallo da corsa discendente da purosangue.

Ed effettivamente il dottor John Trump, più volte citato nei discorsi del tycoon anche nella campagna elettorale del 2016, era un uomo assai brillante. Non è detto che sia “il più longevo in carica”, ma si candida tra di essi con una carriera durata “decenni”.

Sì, lo zio di Donald Trump era un brillante professore al MIT

La foto più diffusa di John Trump lo vede infatti all’opera su un generatore di Raggi X sviluppato congiuntamente al dottor Van Der Graaf già negli anni ’30, e il suo necrologio lo descrive come operativo dal 1933 al 1973 in piene funzioni, pensionato dagli anni ’70 e disponibile per conferenze e incontri pubblici fino al giorno della sua morte avvenuta dieci anni dopo circa nel 1985, inventore di tecnologie radioterapiche e associato col dipartimento di radiologia di una importante clinica di Boston per questo.

Quindi sì, è corretto dire che Donald Trump aveva uno zio con una carriera universitaria durata almeno 50 anni, sessanta se aggiungiamo dieci anni da pensionato attivo, quindi segnando sia la carta del brillante che del longevo ricercatore, ma è opinabile il concetto che il genio sia una cosa “genetica” per cui votando qualcuno voti il genio dei suoi illustri parenti.

