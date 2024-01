Sì, c’è bisogno di sangue al Moscati di Avellino (ma aiutate nel modo giusto)

Ci inviano i nostri contatti screen dei comunicati stampa per cui c’è bisogno di sangue al Moscati di Avellino. Richiesta proveniente sì dall’Ospedale Avellinese, ma vi preghiamo di una cosa.

Se volete aiutare non condividete la screen del cellulare, ma i social dell’ospedale e i giornali che ne parlano.

Seriamente.

Potreste ad esempio condividere l’articolo locale di “Tutto Avellino”, che riporta i numeri da contattare per le prenotazioni e le donazioni del caso, come l’associazione del Gruppo Fratres, a Torella dei Lombardi, Pratola Serra e Montefalcione, o il portale dell struttura per sapere fin quando ci sarà l’Emergenza.

Quel che non dovreste fare è il “ghe pensi mi” che estrae screen a caso con pochi elementi.

Create diffidenza verso una richiesta reale e chi la riceve non avrà gli elementi per aiutare.

