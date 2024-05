La notizia del momento di Cannes: Cate Blanchett ha indossato un abito coi colori della bandiera Palestinese. Il completo è una mise della maison Jean Paul Gaultier per lo stilista Haider Ackermann, nero e bianco di fuori con un filo di perle a spalla, ma rosso, verde e bianco con uno schema cromatico ispirato alla bandiera Palestinese nello spacco, esibito sul red carpet.

«Sono una testimone. Questa guerra continua a causare migliaia di vittime innocenti. Non posso chiudere gli occhi», ha dichiarato l’attrice, a Cannes col film fuori concorso Rumors, storia dal sapore onirico di un gruppo di capi di stato che si trovano ad affrontare una non meglio precisata crisi internazionale in un castello assediato da strane creature.

Sì, Cate Blanchett ha indossato un abito coi colori della bandiera Palestinese (e non era la sola)

Non è che vi sia un ban espresso della questione palestinese a Cannes, per intenderci, simile al bando delle bandiere all’Eurovision appena trascorso.

Semplicemente nella conferenza stampa di apertura si era detto che «a Cannes la politica deve restare sullo schermo», ma siccome non esiste niente di più politico nel mondo dell’arte figurativa di Cannes, l’appello doveva prima o poi andare a vuoto.

Cate Blanchett si è portata letteralmente addosso la bandiera, Omar Sy, giurato, ha rilanciato un appello per il cessate il fuoco, «perché non c’è niente che giustifichi l’uccisione di bambini a Gaza o in nessun altro luogo». Leila Bekhti ha invece sfilato con una spilla a forma d’anguria, simbolo della resistenza palestinese in quanto simbolica apparizione dei colori della bandiera stessa, mentre Laura Blajman-Kadar, sopravvissuta al 7 ottobre, e Philippe Torreton hanno invece mandato un pensiero agli ostaggi in mano ad Hamas.

Semplicemente l’attualità ti raggiunge: che tu lo voglia o no.

