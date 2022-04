Si blocca e non funziona l’aggiornamento Hay Day 2022: come risolvere i problemi

In tanti si lamentano del fatto che non funziona l’aggiornamento Hay Day 2022, a causa di problemi imprevisti al momento del rilascio da parte dello staff. Si tratta di un titolo più diffuso di quanto si possa pensare, al punto che in giornata in tanti ci hanno scritto per capire cosa stia avvenendo, ma soprattutto come risolvere l’anomalia riscontrata anche qui in Italia. In passato l’app sembrava finita al centro di un attacco malware da noi esaminato, salvo poi scoprire che il realtà la questione fosse relativa ad altre applicazioni.

Confermato che non funziona l’aggiornamento Hay Day 2022: cosa sappiamo sui problemi di aprile

Premesso questo, cerchiamo di capire perché si blocca e non funziona l’aggiornamento Hay Day 2022. Senza girarci troppo intorno, vi diciamo che i giocatori in queste ore stanno provando a capire come aggiornare Hay Day. Non tutti lo sanno, ma si tratta di un popolare simulatore agricolo per piattaforme mobili, con diverse segnalazioni di problemi che soprattutto questo martedì hanno preso piede in Italia.

Già, perché i primi riscontri negativi in giro per il mondo erano giunti nel weekend, ma a quanto pare l’aggiornamento Hay Day 2022 è arrivato qui da noi solo in giornata. L’avvio si è bloccato o è rimasto bloccato all’interno una schermata di caricamento. Dunque, non funziona nulla ed al momento non abbiamo guide ufficiali su come risolvere i problemi.

Come provare a risolvere le anomalie legate all’aggiornamento Hay Day? Iniziato a svuotare la cache dell’app accedendo alle impostazioni del vostro smartphone, forzando poi l’arresto dell’applicazione. In alternativa, se ancora non funziona, non potrete fare altro che cancellare il gioco e provare ad installarlo nuovamente dal web. Ovviamente tramite fonti attendibili per evitare virus. In linea di massima, consiglio a tutti di attendere sviluppi dai tecnici, visto che su Twitter hanno confermato di essere in procinto di risolvere il bug.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.