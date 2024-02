“Sei stato scelto per un premio speciale”: attento alla truffa

Sanremo 2024 abbiamo visto è stato l’ennesimo Sanremo dei record, sia in TV che sui Social. E dai social arrivano anche altre insidie come la truffa del “Sei stato scelto per un premio speciale”.

Truffa che ricordiamo non è solo Sanremese, ma capita in tutti i profili ormai di personaggi famosi o relativi a eventi di grande risonanza mediatica.

La truffa funziona così: account creati ad arte prendono il nome del VIP o del “patron” della manifestazione, in questo caso Antonello Dose per Radio 2.

Il profilo clonato raramente ha spunte blu, e fa riferimento ad una catena di altri profili (in questo caso quello di Quentin Hover, per la francese Radio Mélodie) che funzionano nello stesso modo.

Il “famoso” scrive nei commenti di ogni discussione accesa un messaggio chiedendo di cliccare su un link ed inserire dati personali e bancari per ricevere un ricco dono, e a quel punto è immediatamente Phishing: il vero VIP è una vittima della truffa tanto quanto voi, nella migliore ipotesi vi trovate iscritti a servizi in abbonamento, nella peggiore un truffatore ha accesso pieno al vostro conto corrente bancario.

Vi resta una sola cosa da fare: evitare di cliccare, e se l’avete fatto, bloccare i conti corrente che avete dato a sconosciuti provvedendo a denunciare l’avvenuto

