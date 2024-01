Ci segnalano i nostri contatti, ed è una segnalazione affidabile, il ritorno di una vecchia presenza, ovvero il malware Skygofree.

Non solo lui, attenzione: i malware sono tanti più delle stelle del cielo e si nascondono tutti in quel luogo insospettabile carico di sospetto e cupidigia, ovvero i link tarocchi dell’operatore o le app “troppo gratis per essere vere” offerte dagli store non ufficiali.

Sei anni e non sentirli: ancora attenti al malware Android Skygofree

La storia è la stessa del 2018: parte tutto da messaggi truffaldini inviati da sconosciuti che promettono di essere il vostro operatore che annuncia nuovi aggiornamenti.

Ovviamente nessun operatore vi chiederà di scaricare programmi per aggiornare il vostro dispositivo: gli aggiornamenti del sistema operativo sono gestiti dal sistema operativo stesso, che vi invierà una notifica “OTA” (Over The Air, termine figo per “Su Internet”), chiedendovi di confermare l’aggiornamento indicato e collegare il cellulare al caricabatterie perché non vi siano problemi con la batteria. Al contrario, gli aggiornamenti di eventuali programmi preinstallati dal gestore saranno gestiti da Play Store, comunque, non da messaggini “carbonari”.

Quando non si tratta di messaggi truffaldini “dal vostro operatore” si tratta di app su “negozi online” diversi dal Play Store, perché ci sono molti “negozi” altrettanto legittimi e verificati, ma ce ne sono anche di più “sospetti” con app tarocche.

In ogni caso una volta scaricato il malware è fatta: il truffaldino potrà impunemente controllare tutti i dati che transitano dal vostro cellulare, video girati, foto e simili.

Il consiglio è lo stesso che vi daremmo col buon cibo: controllate quello che ingerite o fate ingurgitare al vostro cellulare.

Si ricorda che la genia dei Malware è eterna e non conosce fine: anche se non beccherete Skygofree, andando per “app sospette” e “link da messaggino” qualche ospite sgradito vi si attaccherà.

