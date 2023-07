“Se vogliono prendere i nostri contanti…” storie dalla Francia che non sono state

“Se vogliono prendere i nostri contanti…”: così comincia un messaggio virale che contiene storie di ribellione popolare che non si sono mai consumate, o meglio, non in quelle forme e che si basano su un concetto attualmente inesistente e quindi allarmisticamente inutile.

L’idea che qualcuno abbia “abolito il contante” e che sia necessaria una sollevazione popolare per ripristinarlo quando, in realtà, spesso è il contrario e bisogna insistere per ottenere la facoltà, riconosciuta dalla legge, di poter pagare anche con valuta elettronica.

“Se vogliono prendere i nostri contanti…” : la storia francese

La condivisione virale su WhatsApp e Telegram riporta una storia secondo cui un supermercato avrebbe rifiutato di accettare pagamenti in contanti e un gruppo di cittadini informati si sarebbero incontrati per “fare un grosso acquisto” e pagare in contanti in un flashmob improvvisato che avrebbe sconfitto la multinazionale.

Non è andata esattamente così.

È andata che lo stesso Comitato nazionale per i metodi di pagamento (CNMP), ente francese in seno in seno alla Banca di Francia ha ricordato sin dal 2022 che in Francia, come in Italia sia i pagamenti cartacei che con valuta elettronica hanno lo stesso valore legale ed entrambi debbono essere consentiti.

Questo senza bisogno di sommosse popolari.

Carrefour rientra per essere stata bacchettata per aver lasciato le casse automatiche incustodite di domenica.

Cosa non secondaria, dato che le casse automatiche si basano sul “checkout”, ovvero sulla scansione dei beni in autonomia del cittadino e il pagamento con carte di credito o debito. Non essendoci personale, il pagamento cartaceo diventava impossibile ed è la stessa Banca di Francia a insistere perché i mezzi di pagamento coesistano.

Uno dei cardini della Banca di Francia, come anche da noi in Italia è che nessuno può rifiutare pagamenti in valuta in corso di validità, sia essa elettronica o fisica. Ad esempio scagliandosi contro le limitazioni del contante in era COVID sulla base del fatto che proprio i più deboli in Francia spesso si trovano a usare il contante (il sistema dei sussidi francesi, al contrario dei nostri crediti di inclusione, si basa sul cartaceo).

Nessun intervento dei cittadini indignati quindi, ma lo stesso intervento dello Stato e nessun “rifiuto di contante” ma casse non presidiate col rischio di limitazione dell’uso del contante scongiurato dallo Stato.

Ristoranti: Gruppo di amici che non portano cellulari e carte di credito

La grandissima domanda è: ma chi ve lo impedisce?

Abbiamo visto come in Francia, ovviamente, sia possibile pagare con ogni valuta avente corso legale, quindi anche in Euro. Anche in Italia il creditore di un’obbligazione pecuniaria non può rifiutare il pagamento eseguito con banconote e monete aventi corso legale (art. 1277 cod. civ.)

Quindi se volete pagare con carta o con moneta, seriamente, chi ve lo impedisce?

Statisticamente è assai più probabile imbattersi in un esercente che davanti alla legittima facoltà di pagare con carta adduca motivi non sempre veramente ostativi come crede per rifiutare il pagamento via POS che in uno che rifiuti il pagamento cartaceo.

Quindi organizzarsi per andare al ristorante senza carta di credito ma coi contanti è un atto rivoluzionario come indossare le mutande sotto i pantaloni, aprire l’ombrello quando piove e salutare quando si viene salutati.

Un atto normalissimo descritto come atto di ribellione verso un sopruso che non esiste.

Conclusione

La stessa Banca Francese ha vietato pratiche come casse elettroniche non presidiate per evitare che i pagamenti cartacei fossero inibiti, e il pagamento cartaceo sia in Francia che in Italia è legale e non può essere rifiutato, esattamente come è legale e non può essere rifiutato il pagamento via POS

