Se la prendono con Gerò Carraro e Bettarini dopo lo sfogo di Simona Ventura sull’amore tossico

La gogna social non è mai una cosa positiva e consigliabile, soprattutto quando non si hanno abbastanza informazioni per criticare alcune persone, con un chiaro riferimento oggi sia a Gerò Carraro, sia a Stefano Bettarini in seguito a determinate dichiarazioni di Simona Ventura. Di cosa stiamo parlando? Durante la puntata di “Ballando con le stelle” andata in onda sabato 16 dicembre, la conduttrice ha deciso di svelare alcuni retroscena personali, con un chiaro riferimento al periodo compreso tra il 2011 ed il 2018.

Si arrabbiano con Gerò Carraro e Bettarini dopo lo sfogo di Simona Ventura durante “Ballando con le stelle”

Dunque, dopo una gaffe evitabile durante la pandemia, di cui vi abbiamo parlato con un articolo a parte, bisogna menzionare nuovamente Simona Ventura. Come sono andate le cose in queste ore? Fondamentalmente, la presentatrice ha parlato di un “amore tossico” avuto lo scorso decennio, alludendo al fatto che questa persona avesse la tendenza ad annullarla. Dunque, il primo chiarimento da portare all’attenzione di tutti è che non ci siano stati riferimenti a presunti episodi di violenza.

L’arco temporale citato, inoltre, sembra escludere “a prescindere” che si parli di Stefano Bettarini, storico compagno di Simona Ventura. La loro storia d’amore, infatti, risale a tanti anni fa e sembra tagliata fuori dall’argomento trattato durante “Ballando con le stelle”. Dunque, l’identikit di cui si parla oggi sembra rimandare effettivamente a Gerò Carraro, figlio del compagno di Mara Venier. Tuttavia, per completezza d’informazione è altrettanto giusto evidenziare che il suo nome non sia mai stato fatto durante la trasmissione di Rai 1.

Insomma, non ha alcun senso scagliarsi sui social contro Stefano Bettarini o, appunto, Gerò Carraro, fermo restando che il racconto di Simona Ventura di sabato sera abbia particolarmente colpito l’opinione pubblica. Nessun nome esplicito fatto dalla diretta interessata, motivo per il quale va rispettata la sua scelta mediatica.

