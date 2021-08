Gaffe di Simona Ventura con trailer di “Le 7 giornate di Bergamo”: ci sono le bare di Lampedusa

Errore decisamente evitabile quello di Simona Ventura oggi 24 agosto, ma soprattutto da parte di coloro che si occupano della produzione e del montaggio del documentario chiamato “Le 7 giornate di Bergamo“. Sostanzialmente, il trailer di questo importante lavoro, incentrato sui giorni a dir poco critici vissuti in quella città durante le prime settimane della pandemia, ci mostra le bare di Lampedusa che risalgono al 2013. Stiamo parlando dei corpi di diversi migranti che non hanno mai raggiunto le coste italiane.

Come nasce l’errore di Simona Ventura con trailer di “Le 7 giornate di Bergamo” e bare di Lampedusa

Il fatto che la gaffe sia autentica nasce da due considerazioni. La prima è che la stessa Simona Ventura abbia pubblicato su Twitter il trailer in questione. Il video che trovate qui di seguito, infatti, ci mostra che poco dopo il minuto 0:40 appaiano nel filmato le bare di Lampedusa. Il secondo aspetto da considerare riguarda invece il fact checking puro: a suo tempo, sulle nostre pagine, abbiamo infatti dimostrato che quelle non fossero le bare di Bergamo, pur invitando i negazionisti a non speculare su un errore del genere.

Invito che rinnoviamo anche oggi, perché se da un lato siamo i primi a dire che le note immagini si riferiscano alle bare di Lampedusa e non a quelle di Bergamo, nessuno deve sognarsi neanche per un minuto di negare la tragedia vissuta nella cittadina lombarda. Soprattutto nel corso delle prime settimane della pandemia.

Il documentario “Le 7 giornate di Bergamo” verrà presentato in occasione della prossima Mostra del cinema di Venezia. Si tratta di un contributo importante, in quanto consentirà di capire bene come siano andate le cose in quel periodo, ma mostrare le bare di Lampedusa nel trailer non farà altro che alimentare le tesi complottiste da parte di coloro che da tempo negano il virus. Insomma, è auspicabile che la produzione intervenga nel più breve tempo possibile sotto questo punto di vista.

