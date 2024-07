Scopriamo la bara dell’eutanasia che funziona con azoto: chiarimenti sull’uscita in Italia

Bisogna approcciare correttamente la bara dell’eutanasia che funziona con azoto, con relative precisazioni sulla fantomatica uscita in Italia. Sta facendo parlare molto di sé un’invenzione alquanto particolare che riguarda una sorta di bara fai da te. Un progetto ideato dall’attivista Philip Nitschke e che nelle prossime settimane si appresta ad essere sperimentata per la prima volta in Svizzera.

Esaminiamo più da vicino la bara dell’eutanasia che funziona con azoto: smentita l’uscita in Italia

Il tema eutanasia fa sempre discutere in Italia, come abbiamo osservato tempo fa in altro contesto. Approfondendo la questione, si tratta di una capsula per il suicidio medicalmente assistito. Questa particolare idea rientra nel Progetto Sarco ossia si occupa di integrare le nuove tecnologie in modo da rendere la morte elettiva pacifica un diritto di tutti gli adulti razionali.

Questo è quanto emerso dalla stessa azienda produttrice, ma come funziona? Quello che bisogna fare è rilassarsi all’interno di questa particolare cabina, premere un pulsante e attendere una morte indolore, che arriva dopo solo pochi secondi. Questa sorta di bara fai da te infatti, proprio per il suicidio medicalmente assistito, si riempirà di azoto ed al suo interno ci sarà la morte indolore dell’occupante per mancanza di ossigeno. Una soluzione rapida e semplice che non richiede assolutamente il consumo o la somministrazione di un veleno per via endovenosa.

Si tratta di una particolare capsula realizzata in 3D e che può essere attivata dall’interno, quindi dal soggetto che decide di porre fine alla sua vita. Una volta all’interno della cabina, il soggetto in questione si ritroverà a dover rispondere a delle domande e poi scegliere di attivare il meccanismo nei tempi che ritiene più opportuno. Una volta sprigionato l’azoto liquido, ecco che i livelli di ossigeno caleranno dal 21% all’1% in circa 30 secondi.

Visto poi come non si stia parlando di un dispositivo medico, non è stato necessario testare questa bara fai da te prima di poterla utilizzare in Svizzera. Tale prodotto non viola, tra l’altro, alcun tipo di legge. Si tratta quindi di una notizia assolutamente vera che nei prossimi mesi verrà testata in Svizzera. Dovrebbe essere tutto più chiaro, adesso, a proposito della bara dell’eutanasia che funziona con azoto, anche in merito alla presunta uscita in Italia.

