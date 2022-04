Sconfitta per Orban in Ungheria sul referendum anti promozione dell’omosessualità

Orban ha appena vinto le elezioni in Ungheria, ottenendo in questo modo il suo quarto mandato, ma c’è un’altra notizia che tiene banco in queste ore, considerando il fatto che c’era in ballo anche il referendum riguardante la promozione dell’omosessualità verso i minori. Situazione da monitorare con grande attenzione, dopo che il leader politico in passato si era già più volte espresso pubblicamente contro i gay. Ne abbiamo parlato a suo tempo con altri approfondimenti sul nostro sito.

Orban perde in Ungheria sul referendum contro la promozione dell’omosessualità

Come sono andate le cose in queste ore? Ungheresi chiamati alle urne e vittoria chiara di Orban, ma contestualmente c’era un altro elemento di discussione in ballo per il Paese. Il referendum attesissimo che avrebbe dovuto in qualche modo arrestare la promozione dell’omosessualità tra i minori non ha avuto il seguito sperato, come emerge chiaramente dalle parole pronunciate in giornata a Rsi da Luca Dudits. Stiamo parlando nello specifico del portavoce di The Hátter Society, vale a dire la principale associazione arcobaleno attiva in Ungheria.

Il referendum non ha raggiunto il quorum ed il risultato diventa ancor più significativo se si pensa che, come accennato in precedenza, il weekend sia stato caratterizzato dalla chiamata alle urne per gli ungheresi sul fronte delle elezioni. Insomma, la propaganda governativa non ha portato i risultati sperati in termini di interesse rispetto ai temi del referendum. Qualcuno in Ungheria critica Orban per aver impostato tutto il discorso proprio sul tema dell’omosessualità come spauracchio per i bambini.

A prescindere da queste considerazioni, non possiamo fare altro che prendere atto di un risultato elettorale per nulla scontato, se pensiamo che in Ungheria dopo mesi di discussioni non sia stato raggiunto il quorum con il referendum voluto da Orban sulla propaganda dell’omosessualità nei confronti dei minori. Vedremo se ci saranno altri capitoli sulla vicenda.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.