Riappare Marina Ovsyannikova: la giornalista russa arrestata tra Instagram e sanzioni

Aggiornamento su Marina Ovsyannikova, visto che un post su Twitter la mostra con il suo avvocato verso il processo che l’attende dopo i fatti di ieri.

La giornalista russa Marina Ovsyannikova è stata arrestata ed ha il profilo Instagram limitato, dopo aver interrotto il tg della tv russa Canale 1 esibendo un cartello contro la guerra in Ucraina. Mossa coraggiosa che però è costata cara alla donna, visto come dopo dieci ore dall’arresto sia addirittura scomparsa. Non si hanno quindi più notizie di Marina Ovsyannikova, una lavoratrice che è stata per anni al servizio della tv russa e che si è schierata in diretta tv apertamente contro Putin.

Cosa sappiamo su Marina Ovsyannikova: la giornalista russa arrestata tra Instagram limitato e sanzioni

Occorrono aggiornamenti, dunque, dopo le notizie riportate nella notte. Sul suo cartellone esposto durante la messa in onda del tg nazionale, la Ovsyannikova aveva invitato i telespettatori russi a non credere alla propaganda, perché è tutta una menzogna. Già in precedenza, prima di questa sua mossa coraggiosa, la giornalista russa aveva registrato un video in cui inveiva contro Putin, responsabile di un crimine così grave come la guerra in Ucraina.

Marina Ovsyannikova non ha quindi voluto piegarsi al sistema, ha portato avanti la sua battaglia con coraggio, ma ora risulta essere scomparsa. Sono stati gli avvocati di Ovd Info e l’Ong, che si occupa di violazioni dei diritti umani e di perseguitati politici, a denunciare l’accaduto. Sempre nel videomessaggio, registrato prima della sua irruzione all’interno del tg nazionale russo, Marina Ovsyannikova ha ammesso di vergognarsi per aver lavorato per la tv russa negli ultimi anni, portando avanti la propaganda russa che ha trasformato tutti i cittadini russi in dei zombie.

Dopo quindi diversi anni, la giornalista russa non è riuscita più a stare zitta, la guerra in Ucraina è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e si è sentita in dovere di fare qualcosa a riguardo. Purtroppo per lei è stata arrestata, ma il problema è che si sono perse completamente le sue tracce.

Ricordiamo come Marina Ovsyannikova sia una giornalista russa di 44 anni, madre di due figli che ha studiato alla Kuban State University e all’Accademia presidenziale di economia nazionale e pubblica amministrazione e si è laureata presso la Presidential Academy nel 2005. Una lavoratrice, una madre ed una donna che ora è scomparsa dopo essere stata arrestata, con relativo profilo Instagram inaccessibile.

