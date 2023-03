Sta diventando virale in queste ore uno scatto riguardante la presunta manifestazione a Parigi che si è tenuta ieri, per protestare contro l’attuale governo in Francia, con tanto di esposizione sui social per Francesca Donato. L’ex esponente della Lega, che tempo fa ha deciso di abbandonare il Carroccio in seguito all’adesione del movimento e di Salvini al governo Draghi (soprattutto in merito alle scelte sul green pass in piena pandemia), torna a far parlare di sé per uno scivolone su Twitter.

Evidente la gaffe di Francesca Donato sulla manifestazione a Parigi per il governo in Francia: scelta una foto sbagliata

Nell’ultimo anno abbiamo parlato di lei per l’apparizione in una scuola di Palermo, poco prima della tornata elettorale per la carica di sindaco del capoluogo siciliano. Dopo la sconfitta preceduta dalla nostra analisi, oggi 27 marzo Francesca Donato è tornata sotto la luce dei riflettori. La premessa dalla quale partire è apolitica, al punto che noi stessi evidenziamo come ci sia stata effettivamente una significativa manifestazione a Parigi per rispondere ad alcune decisioni dell’attuale esecutivo in Francia.

Detto questo, c’è un motivo ben preciso se affermiamo che il tweet di Francesca Donato sulla protesta sia totalmente decontestualizzato, al limite della gaffe. Già, perché la foto da lei utilizzata per evidenziare che la manifestazione a Parigi abbia avuto un enorme seguito è errata. Lo scatto in questione, come sottolineato nelle ultime ore da Liberation, risale infatti al 2018, precisamente a luglio, subito dopo la vittoria della Francia in occasione dei Mondiali di calcio con il 4-2 rifilato alla Croazia.

Sarebbe stata sufficiente una verifica minima, dunque, per rendersi conto che la foto diventata virale in queste ore non sia idonea per raccontarci la manifestazione a Parigi. Che, lo ripetiamo, c’è stata ed ha fatto registrare discreti numeri. Da qui a dire che ci sia stata la marea umana che emerge dall’immagine, però, ce ne passa.

