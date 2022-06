Scandalo USA, arrestato l’ex avvocato della campagna presidenziale di Hillary Clinton

Secondo un post pubblicato su Facebook Michael Sussmann, ex avvocato della campagna presidenziale di Hillary Clinton, sarebbe stato arrestato per alto tradimento. Chi pubblica questa fa riferimento a Real Raw News e riporta che Sussmann è stato catturato dall’esercito americano. Perché si parla di tradimento? Nel 2016 l’ex avvocato avrebbe incontrato James Baker, un gancio dell’FBI, avrebbe condiviso notizie fuorvianti su Trump per disorientare gli elettori.

La notizia

Riportiamo i passi più salienti del post pubblicato su Facebook.

Il caso federale di Sussmann era incentrato sul suo incontro del 2016 con James Baker, un amico del consulente speciale dell’FBI, con il quale Sussmann aveva condiviso voci infondate e bugie pretestuose volte a far deragliare la candidatura di Trump alla presidenza. Sussmann è stato accusato e ha affrontato un processo, ma è stato scagionato dall’accusa di malefatte criminali dopo sei ore di deliberazione della giuria. (…) L’azione comprendeva un’incursione delle forze speciali statunitensi in una casa in affitto sulla spiaggia del Rhode Island che Sussmann aveva affittato sotto falso nome. Secondo la nostra fonte, Sussman si è nascosto perché sosteneva, senza prove, che i “MAGA arrabbiati” stavano minacciando di morte lui e la sua famiglia.

Alle 3:00 di domenica mattina, un numero imprecisato di agenti delle Forze Speciali si è avvicinato furtivamente alla residenza dal lato della spiaggia della proprietà, dove avrebbe incontrato tre guardie del corpo armate di fucili semiautomatici. La nostra fonte ha detto che le Forze Speciali hanno sorpreso e sottomesso la sicurezza di Sussmann e hanno chiesto loro le chiavi della casa e i codici del sistema di allarme.

Hanno trovato Sussmann addormentato nel letto, ma si è svegliato e ha lottato mentre un soldato cercava di legarlo con delle fascette.

La bufala

Come abbiamo riportato in apertura, l’utente che pubblica il post cita come fonte Real Raw News. L’articolo originale è stato pubblicato il 6 giugno 2022. È dunque vero? No. Consultare la fonte non è sufficiente, perché bisogna anche distinguerne il genere.

Real Raw News, nel disclaimer, dichiara di essere un sito di “parodia e satira”, dunque le notizie pubblicate non corrispondono al vero.

L’autore del post su Facebook ha dunque tradotto e copiato una bufala, dal momento che l’ex avvocato della campagna presidenziale di Hillary Clinton il 31 maggio 2021 è stato assolto dalle accuse di aver raccontato il falso all’FBI nel 2016 solo per danneggiare Trump.

Ancora, Reuters ha riportato la smentita del team legale di Sussmann, arrivata anche dall’esercito statunitense.

