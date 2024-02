Ci sono notizie troppo incredibili ma vere, strambe ma che rallegreranno gli amanti degli animali. Dopo otto mesi di prigionia è stato scagionato un piccione accusato di spionaggio per la Cina.

E non siamo parlando del piccione Yankee Doodle, nemico del Bieco Barone Dick Dastardly nella serie “Dastardly e Muttley e le macchine volanti“, anche se ci piace immaginare sia andata un po’ così.

Scagionato dopo otto mesi piccione accusato di spionaggio per la Cina

La notizia comincia con un piccione “arrestato”, o meglio catturato e detenuto nella gabbia di una clinica veterinaria per ben otto mesi come “elemento di prova”. E per prova parliamo di scritte in cinese riportate sulle sue ali.

Non è il primo piccione spia accusato di crimini nei cieli Indiani: nel 2016 un piccione era stato “detenuto” a causa di minacce al primo ministro custodite in un messaggio nelle sue zampette.

Ma è il primo piccione per il quale PETA si è mossa, richiedendo la liberazione del volatile, che avverrà per mano della Bombay Society for the Prevention of Cruelty to Animals (BSPCA, società contro la crudeltà sugli animali).

E ci piace immaginare il piccione come Hattori, piccione spia in One Piece dai suoi eleganti abiti alla James Bond, pronto a tornare alla libertà.

