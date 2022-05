Saviano arriva su Tik Tok, 46mila follower in un giorno

Saviano arriva su Tik Tok ed è un esordio esplosivo. L’evoluzione dei social funziona sempre così, un eterna migrazione dove spesso gli apripista sono i giovanissimi in cerca di spazi di condivisione e poi arrivano i Content Creator a colmare un bisogno di contenuti.

Molti hanno provato la scalata a Tik Tok, non sempre con successo: se il buongiorno si vede dal mattino, l’esordio di Saviano fa presagire risultati migliori.

Parliamo di un primo video (ne è seguito un’altro), con quasi due milioni di visualizzazioni in quattro giorni in cui racconta la sua vita sotto scorta, la sua produzione ed i suoi obiettivi.

Un breve video accolto decisamente calorosamente. E che arriva in un momento propizio: il social “giovane” ha infatti lanciato nuovi programmi per attirare a sé nuovi creatori di contenuti, con strumenti di gestione e monetizzazione affini a quelli di YouTube.

Una fortunata coincidenza che potrebbe però spingere non solo Saviano, ma molti altri creativi a considerare Tik Tok uno strumento di diffusione e divulgazione pari agli altri Social.

E il tempo ci dirà se ricorderemo l’arrivo di Saviano su Tik Tok come una grande occasione per lui, oppure come l’inizio di una diversa era della fruzione del social.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.