Sapevi che It’s Oh So Quiet di Björk è una cover?

Qualsiasi artista, anche il meno pop e anche quello più innovativo, ha il suo singolo catchy che sfonda le chart e le rotazioni radiofoniche. È il caso di It’s Oh So Quiet di Björk, fortunatissimo singolo estratto dal secondo album Post (1995). La canzone è forte per il suo arrangiamento decisamente fuori dall’abitudine della cantautrice islandese, che sin dal primo album ci ha abituato a quella miscela di trip-hop, elettronica e dark: la forza di It’s Oh So Quiet è la dicotomia tra il dreamy della strofa e l’esplosione swing del ritornello, con la voce di Björk divisa tra parole sussurrate e scat violenti.

It’s Oh So Quiet di Björk

Nel 1996 Björk spiazza tutti lanciando un singolo fatto di big band, swing, fiati e strilli. Questo è l’effetto che It’s Oh So Quiet sortisce ogni volta che lo si ascolta.

Con ragione James Masterton di Dotmusic scrive che “il folletto islandese incontra il suono di Frank Sinatra con un effetto quasi perfetto”, ed è vero. Con questo singolo Björk si improvvisa crooner, ci fa volare nella New York degli anni ’50 alternando la notte vista da un grattacielo di Manhattan ad una passeggiata spensierata a Central Park, dove tutto è gioia e good vibes. Qual è il segreto?

It’s Oh So Quiet di Björk è una cover.

Il brano è una cover

Non è un caso se quando ascoltiamo questa canzone veniamo catapultati nel secondo dopoguerra. La versione di It’s Oh So Quiet della cantautrice islandese, infatti, è la cover di un brano interpretato da Betty Hutton e pubblicato nel 1951.

Tutto qui? No. La versione di Betty Hutton è a sua volta una cover di una canzone tedesca, Und Jetzt Ist Es Still interpretata da Horst Winter e pubblicata nel 1948 su un testo di Erich Meder e la musica di Hans Lang.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.