Sapevi che Freak Like Me delle Sugababes è una cover?

Nel 2002 le Sugababes lanciarono Freak Like Me, una hit potente sia nel testo che nell’arrangiamento. Ciò che il trio britannico proponeva, in effetti, mancava nel panorama contemporary r&b internazionale: Freak Like Me era sì un brano dalle consistenti sfumature black, ma le voci di Mutya Buena, Keisha Buchanan e Heidi Range si muovevano su un sottofondo elettropop ricco di dissonanze e con potenti powerchord di chitarra distorta che si insinuavano nel pre-ritornello. Qual era il segreto? Il risultato finale era dovuto al minuzioso lavoro del produttore Richard X, che mise insieme due capolavori separati solamente dal tempo, ma che il suo genio riuscì ad assemblare.

Freak Like Me delle Sugababes

Freak Like Me delle Sugababes decretò inevitabilmente il successo del trio britannico, elevando il secondo disco Angels With Dirty Faces sul podio delle classifiche britanniche, dove rimase al secondo posto per almeno quattro settimane.

Oggi il brano rappresenta il punto più alto della carriera delle Sugababes insieme a un’altra super-hit, Round Round. La forza di Freak Like Me era dovuta anche al video ufficiale diretto da Dawn Shadforth e Sophie Muller. È doveroso precisare che il video ufficiale del brano servì a presentare al pubblico la nuova componente Heidi Range dopo l’uscita di scena della co-fondatrice Siobhán Donaghy.

Perché ci soffermiamo sul videoclip? I registi hanno voluto tradurre il brano in immagini che rievocano uno scenario stile Dal Tramonto all’Alba, con le tre Sugababes che accettano il corteggiamento di alcun uomini all’interno di un club, ma quando arriva il momento di appartarsi si scopre che le tre artiste sono vampiri assetati di sangue.

Il brano è una cover

In apertura abbiamo indicato il produttore Richard X come genio, perché? Richard X prese due brani pre-esistenti e li assemblò per farne la super-hit che tutti conosciamo.

La storia iniziò nei club, quando Richard X sotto lo pseudonimo di Girls On Top mandava sulle casse un mash-up con la musica estratta dal brano Are ‘Friends’ Electric?, inciso da Gary Numan nel 1979, e la voce di Freak Like Me nella versione originale pubblicata dalla star r’n’b Adina Howard nel 1995.

La Island Records incappò nel bootleg di Richard X dal titolo We Don’t Give A Damn About Our Friends, e tutto passò tra le mani delle Sugababes, che proprio per il disco Angels With Dirty Faces aveva appena firmato il primo contratto con l’etichetta.

La versione di Freak Like Me delle Sugababes fu pubblicata il 22 aprile 2002. In radio passò il We Don’t Give A Damn Mix, che è lo stesso che accompagna il video ufficiale.

