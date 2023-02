Salvini contro Fedez su Mario Giordano: “Solidarietà a un gigante del giornalismo”

Un post di Salvini contro Fedez ha già ottenuto la replica del rapper e imprenditore digitale. Tutto nasce, come si può immaginare, dall’invettiva di Federico Lucia contro Mario Giordano e la presunta inchiesta di una giornalista di Fuori Dal Coro.

Matteo Salvini ha preso una posizione netta nella vicenda e ha espresso il suo pensiero sui social, dove Fedez ha prontamente replicato.

Il post di Salvini contro Fedez è comparso sui social alle 12:11 di domenica 19 febbraio. L’ex Ministro dell’Interno ha scritto:

Ricordiamo che Fedez, nella giornata di ieri sabato 18 febbraio, ha lanciato un’invettiva contro Mario Giordano dopo aver appreso da alcuni amici che una giornalista di Fuori Dal Coro stava lavorando ad un’inchiesta sul suo orientamento sessuale.

Nello specifico, Fedez si è rivolto a Mario Giordano con queste parole:

Dopo che avete fatto questa inchiesta, amici di Fuori dal Coro, potete farne una per me? Vi chiedo per favore: io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. Me lo domando da una vita, e se lo domandano in tanti secondo me. Ciao Marietto, ciao Marietto.