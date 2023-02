Dopo giorni di silenzio social che hanno lasciato spazio a tante speculazioni, ecco ricomparire Fedez contro Mario Giordano e Fuori Dal Coro per una presunta inchiesta della redazione sulla sua possibile omosessualità, il tutto nei tempi ovvi di quanto accaduto al Festival di Sanremo 2023 con Rosa Chemical.

Il rapper e imprenditore digitale ha riattivato le storie su Instagram per lanciare un messaggio pieno di livore contro il giornalista e il suo programma televisivo.

Le storie Instagram con lo sfogo di Fedez contro Mario Giordano sono ancora presenti sul profilo Instagram del marito di Chiara Ferragni.

Brevemente, Federico Leonardo Lucia – questo il nome di battesimo di Fedez – ha appreso che una giornalista della redazione di Fuori Dal Coro starebbe indagando per capire se il rapper sia omosessuale, e per questo avrebbe contattato alcuni suoi amici.

Nelle storie Instagram Fedez mostra il colloquio con la giornalista e commenta:

Oggi ho facilitato il lavoro di una “giornalista d’inchiesta” di Fuori dal Coro che ha contattato tutti i miei amici d’infanzia chiedendo se io sia omosessuale, chiedendo se ho cose da nascondere. Cara giornalista, io non sono omosessuale e se lo fossi lo direi. Credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta non si concili con inchieste del ca**o tipo queste. Quindi, caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal Coro, per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al ca**o. E perché mai Fuori dal Coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale o meno? Perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti fa nazisti? Vi siete presi male? Fate schifo. Mi sento veramente troppo buono oggi perché io non posso dare lezioni di morale e di coerenza a nessuno, però ci metto sempre la faccia. Mi sembra veramente ingiusto non taggare il profilo della giornalista però non lo faccio perché se no piangerebbe da oggi fino a quando non esce il servizio. Va bene così, non vedo l’ora di vedere questa grande inchiesta su Fedez e di sapere se era gay quando era adolescente.