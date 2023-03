Ritirato l’avviso pubblico per 15 esperti a titolo gratuito al MIUR: si chiude in pochi giorni, dall 20 al 22 Marzo, una vicenda che parla del lavoro e del suo rispetto.

Comincia tutto infatti un po’ prima, con la pubblicazione di un bando di concorso datato 7 Marzo 2023 i cui contenuti vengono criticati dalla stampa in questi giorni.

Il bando di concorso riporta infatti espressamente la richiesta di quindici esperti “ad elevata specializzazione” ma anche a titolo gratuito.

Si sa, la professionalità ha un costo, e specialmente una pubblica amministrazione che chiede sia l’elevata specializzazione che le professionalità suddette gratis fa storcere il naso.

Lo farebbe anche se si trattasse di un prediciottesimo un po’ coatto dove i genitori chiedono il DJ “Gratis che ti fai visibilità”, figurarsi il MIUR.

“Purtroppo non è la prima volta che la Pubblica amministrazione sfrutta il lavoro qualificato, e temo che non sarà l’ultima. In questo caso è anche paradossale parlare di un compenso equo, il compenso è proprio assente. A dare il buon esempio dovrebbe essere proprio la Pubblica amministrazione, e questo bando dimostra che così non è. Come pensa il Governo di tutelare i professionisti rispetto ai cosiddetti clienti forti se il primo cliente forte che sfrutta il lavoro è proprio lo Stato? Il Colap continuerà a vigilare e a segnalare ogni bando a titolo gratuito indetto dalla Pa a tutela di tutti i professionisti”