Risposta con stile di Vanessa Incontrada all’ondata di bufale sul suo peso

Ci sono gli estremi per chiudere il cerchio, almeno per ora, attorno alla questione relativa a Vanessa Incontrada e all’ondata di bufale che l’ha coinvolta a proposito del suo peso. Già, perché se da un lato tutti hanno il diritto di pensare che possa essere ingrassata, qualora sia stata maturata un’opinione del genere, al contempo è del tutto sbagliato e scorretto sparare numeri a caso in termini di kg. Ne abbiamo parlato lo scorso weekend, rincarando la dose ad inizio settimana, visto che abbiamo dovuto smentire indiscrezioni su una sua presunta malattia tramite apposito articolo.

La migliore risposta possibile di Vanessa Incontrada alla valanga di bufale sul suo peso

Premesso questo, ovvero che nessuno abbia il diritto di avanzare ipotesi mai trattate dalla diretta interessata sul suo stato di salute, bisogna prendere atto della migliore risposta giunta di recente dalla stessa Vanessa Incontrada all’ondata di bufale sul suo peso. Basta dare uno sguardo al suo profilo Instagram per rendersi conto che, da parte sua, non ci sia stata la minima polemica in seguito all’apparizione durante il concerto di Gigi D’Alessio al Napoli, nonostante le stupidaggini scritte sui social.

Tra un post e l’altro, tutti facilmente raggiungibili, Vanessa Incontrada non ha aizzato gli animi di nessuno contro nessuno. Anzi, ha scritto dapprima di amare tutti, per poi sparare in faccia agli utenti una foto in costume senza alcun problema. In un’epoca nella quale tutti hanno il bisogno di alimentare discussioni, magari per essere costantemente al centro dell’attenzione, lei ha scelto una strada differente. Puntando sullo stile e soprattutto sull’educazione che ha sempre caratterizzato ogni suo comportamento.

Un modo per mettere a tacere chi, ancora oggi, si affanna a parlare del peso di Vanessa Incontrada. Spesso e volentieri, con argomenti fumosi e puntando il dito senza ragione verso la nota conduttrice. Probabilmente con il solo scopo di sentirsi meglio con sé stessi-

