Voci su Vanessa Incontrada ingrassata per una malattia: il suo peso tira fuori il peggio di tanti

Non contenti dei numeri sparati a caso sul suo peso, ora diversi utenti stanno avanzando strane ipotesi in merito a Vanessa Incontrada ingrassata a causa di una malattia non precisata. Una storia, questa, che fa il paio con quella che abbiamo trattato durante lo scorso weekend sul nostro sito, in merito all’apparizione della conduttrice durante il concerto tenuto da Gigi D’Alessio a Napoli. Non vi parliamo di “bufala”, quest’oggi, semplicemente perché riteniamo che il tema debba essere affrontato in altro modo anche dagli addetti ai lavori.

Vanessa Incontrada ingrassata a causa di una malattia non precisata: ancora errori sul suo peso

Vanessa Incontrada è ingrassata? Evidentemente sì, ma se da un lato è opportuno che non si sparino numeri a caso, visto che durante il fine settimana qualcuno ha pensato di dire con precisione il suo peso senza alcuna fonte alle sue spalle, ancora peggio è l’andazzo che abbiamo preso a partire da domenica mattina sui social. Già, perché qualcuno per qualche strana ragione ritiene che la sua metamorfosi sia arrivata a causa di una malattia non precisata.

Non ci risulta che Vanessa Incontrada sia ingrassata per una malattia. Lei non ne ha mai parlato, al punto da dichiarare senza giri di parole di essere contro la chirurgia estetica, senza dimenticare il parto affrontato. Basterebbe questo per chiedere il rispetto della sua privacy e delle sue scelte. Così come avviene per ogni comune mortale. Famoso e meno famoso. Non ci soffermeremo sull’ennesima lezione, evidenziando quanto sia poco bello puntare il dito su di lei.

Anzi, forse qualcuno sta paradossalmente esagerando sotto questo punto di vista, se pensiamo che Vanessa Incontrada sia perfettamente in grado di difendersi da sola. Ingrassata o meno. Quello che è inaccettabile, a conti fatti, è la presunzione di avanzare ipotesi sulla sua malattia, magari creando apprensione anche tra coloro che sono vicini alla conduttrice. Basta con le speculazioni.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.