Riscossione e verifica Equitalia da entrate@agenzia.com: zero conferme da Agenzia delle Entrate

Ci riserviamo ancora un piccolo dubbio, ma al momento non ci sono i presupposti per fidarsi di una presunta riscossione o verifica Equitalia tramite email pervenuta dall’indirizzo entrate@agenzia.com. Diversi i fattori che fanno storcere il naso, anche per quanto riguarda coloro che in un modo o nell’altro hanno una stretta connessione con l’Agenzia delle Entrate. In attesa di eventuali comunicazioni ufficiali, in linea con quanto avvenuto nel 2016 in Italia, vogliamo dare continuità all’articolo che abbiamo condiviso a suo tempo.

Perché fare attenzione alla presunta riscossione e verifica Equitalia da entrate@agenzia.com: conferme assenti anche da Agenzia delle Entrate

Per quale ragione vogliamo mettervi in guardia da questo messaggio di posta elettronica? I fattori che creano scetticismo in merito all’analisi della suddetta email sono molteplici. Partiamo dal fatto che la riscossione e verifica Equitalia non viene mai avviata tramite messaggi di questo tipo. Insomma, in caso di email ricevute da entrate@agenzia.com avete ed avrete tutto il diritto di avere dei dubbi. Non è questo il modo in cui l’utente finale viene solitamente approcciato in un contesto simile, per farvela breve.

Allo stesso tempo, ad oggi abbiamo zero conferme da Agenzia delle Entrate, nonostante si tratti di un ramo diverso rispetto ad Equitalia. Abbiamo provato a chiedere informazioni a tutti per vederci chiaro, ma al momento non si hanno feedback certi. Ancora, l’indirizzo entrate@agenzia.com crea perplessità in quanto il dominio agenzia.com non rimanda né al sito ufficiale di Equitalia, né ovviamente a quello dell’Agenzia delle Entrate.

Dunque, si fa enorme fatica a credere alla fantomatica riscossione o verifica Equitalia avviata da un messaggio di posta elettronica che proviene dall’indirizzo entrate@agenzia.com, a maggior ragione avendo zero conferme da Agenzia delle Entrate, ma resteremo con gli occhi aperti per capirci qualcosa di più. Fateci sapere nel caso in cui abbiatte fatto esperienze diverse fino a questo momento.

