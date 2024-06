Riscontri sulla fansale di Taylor Swift con gestione posti e biglietti verso il concerto di Milano

Occorre necessariamente fare chiarezza per quanto concerne la fansale di Taylor Swift oggi, in relazione alla gestione dei posti e dei biglietti in vista del concerto di Milano previsto tra un paio di settimane. Già, perché i social in occasione di appuntamenti simili assumono sempre più importanza, come abbiamo avuto modo di riscontrare non molto tempo fa in occasione di altri eventi importanti. Vediamo, in questa circostanza, di precisare concetti a proposito di una catena che a quanto pare sta girando soprattutto su TikTok.

Chiariamoci sulla fansale di Taylor Swift che vuole gestire posti e biglietti verso il concerto di Milano

Premesso che in passato abbiamo parlato di Taylor Swift in contesti completamente differenti, oggi 29 giugno diventa fondamentale chiarire alcuni aspetti in merito alla fansale di Taylor Swift che sarebbe governata da alcuni personaggi non identificati, con tanto di gestione posti e biglietti verso il concerto di Milano. Provando ad analizzare meglio la vicenda, infatti, si scopre in primo luogo che non sia una situazione così anomala, alla luce dei fatti che vi abbiamo riportato un anno fa in merito a Fernanda Number Six in occasione del concerto di Harry Styles.

La questione è sempre la stessa, perché i manifesti che sono stati collocati anche in zona San Siro, con tanto di appuntamenti e ritrovi per dar vita ad una sorta di fila che andrà a determinare la posizione dei fan nei pressi del palco, non ha nulla di ufficiale. Lo staff dell’artista, infatti, non ha mai diramato comunicazioni pubbliche in questo senso, motivo per il quale tutto quello che trovate su TikTok lascia il tempo che trova.

Certo, l’appello invoca il buon senso ed il rispetto altri, ma ciò non toglie che alla base di tutto ci siano iniziative isolate, prive di “approvazione” da parte dell’organizzazione dell’evento. Vedremo se nei prossimi giorni arriveranno comunicazioni specifiche per la fansale di Taylor Swift, a proposito della gestione posti e biglietti verso il concerto di Milano.

