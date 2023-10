Rilanciano Barella come quinto nome per il calcio scommesse: finiamola, nessuno conferma

Inizia ad essere stancante anche per noi rispondere alle tante segnalazioni pervenute negli ultimi due giorni sul tema caldo del momento in Italia, visto che adesso stanno rilanciando Barella come quinto nome per il calcio scommesse. Sui social, da quello che ci risulta, stanno trapelando continuamente liste che hanno davvero poco senso, come del resto vi abbiamo anticipato nella mattinata di venerdì con un altro articolo. Proviamo ad essere chiari una volta per tutte, sperando che la gente inizi ad approcciare in modo corretto questa storia.

Basta rilanciare Barella come quinto nome per il calcio scommesse: aspettiamo le indagini

Premesso che ad oggi la partita sia ancora aperta e che, nei prossimi giorni, è altamente probabile possano venir fuori altri nomi rispetto a quelli trapelati di recente, occorre capire su chi ci si possa soffermare allo stato attuale. Già, perché al momento le indagini ufficialmente riguardano solo i vari Tonali, Fagioli e Zaniolo. Neppure Zalewski, menzionato ieri da Corona su Dilling News, ad oggi risulta iscritto nel registro, motivo per il quale è importante capire anche come darle determinate notizie.

Come se non bastasse il caso dell’esterno della Roma, a partire da ieri pomeriggio circolano con insistenza su Facebook e WhatsApp liste di giocatori che, ufficialmente, non hanno nulla a che vedere con lo scandalo in questione. Almeno per ora. Ecco perché, alla base di tutto, rappresenti un errore madornale parlare di quinto nome per il calcio scommesse. Se non altro, perché manca il quarto. E questo, a prescindere dalle incomprensibili indiscrezioni su Barella, come evidenziato da fonti sarde.

Già, perché questi elenchi rappresentao al momento semplici ipotesi degli utenti, evidentemente propensi ad associare Fagioli ad altri giocatori a lui vicini per vecchie esperienze (tra club e nazionali), o per età. Così possiamo contestualizzare la notizia senza fonte di Barella come quinto nome per il calcio scommesse. Il centrocampista dell’Inter è serenamente pronto a giocare con la maglia dell’Italia.

