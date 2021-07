Reithera va in Messico: la fase III probabilmente tra Agosto e Settembre

Reithera va in Messico è l’ultimo capitolo delle travagliate vicende del preparato italiano.

Che sappiamo essere “bloccato” in fase II di sperimentazione per motivi contabili e burocratici. E sappiamo aver generato il problema dei novecento sperimentatori chiusi in un limbo.

Sono vaccinati, quindi non possono semplicemente “rivaccinarsi” con uno dei preparati approvati presso EMA, ma non possono chiedere il Green Pass.

Un passo avanti verso l’uscita dallo stallo, o quantomeno una prova dell’interesse del mondo verso Reithera, potrebbe giungere dal Messico. Dichiara Marcelo Ebard, Segretario alle Relazioni Estere del Messico

“Quanto alla Fase III, se potremo avviarla ad agosto, settembre, dipende dalle date che ci sono anche per gli studi clinici, avremo disponibilità per il primo trimestre del prossimo anno. “Per dirla in altro modo, siamo pronti al fatto che nel 2022 COVID19 sarà presente e dobbiamo già prevedere quali vaccini useremo, quali vaccini hanno una migliore resistenza alle varianti, ed è quello che stiamo facendo. Ecco perché siamo interessati a quel particolare vaccino “

Ora, non siamo usi a festeggiamenti prematuri, se son rose, come si dice, fioriranno. Ma quantomeno, quei fiori potranno avere un’occasione di fiorire. Se Reithera va in Messico, potrebbe essere un cambio di terreno necessario per mettervi radici.

