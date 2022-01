Ragazza in coma dopo aver svapato: significato, cosa vuol dire svapare e tanti dubbi

Sta tornando di moda la notizia di una ragazza finita in coma dopo aver svapato, al punto che oggi in tanti si pongono domande sul significato dell’espressione e, più in generale, su cosa vuol dire svapare. Come spesso avviene in queste circostanze, si finisce con il fare disinformazione. Basti pensare a quanto vi abbiamo riportato nel 2019, parlando di una potenziale vittima delle sigarette elettroniche. Importante fare luce sulla storia che ci arriva direttamente dagli Stati Uniti, a partire dalla questione temporale.

In coma dopo aver svapato: dettagli sulla vicenda, ma anche su significato e cosa vuol dire svapare

Già, perché la vicenda della ragazza in coma dopo aver svapato in realtà risale ad agosto 2019. Si tratta di Maddie Nelson, dello Utah, che dopo essere finita in terapia intensiva avrebbe mandato un appello a tutti. Qual è il significato di svapare e cosa vuol dire seguire questa pratica? Per definizione, richiama l’azione del produrre vapore con la sigaretta elettronica. Più in generale, attraverso uno strumento costituito “da una batteria ricaricabile, un circuito elettrico, un filtro e un vaporizzatore“.

Al di là del fatto che si tratti di una storia che risale a più di due anni fa, leggendo il pezzo riportato da un sito che ha puntato palesemente sul copia e incolla da Google Translate, partendo da qualche testata americana, si percepiscono diversi errori. Oltre al fatto che la causa presunta del coma non sia certamente dovuta allo svapo, bisogna far presente a tutti che in America esistano leggi meno restrittive che in Italia. Basti pensare al fatto che qui da noi i liquidi lì utilizzati sono proibiti.

Diversi studi, inoltre, evidenziano che l’utilizzo della sigaretta elettronica sia meno dannosa del 95% rispetto alla sigaretta. Argomenti complessi, dunque, che andavano presi in esame con maggiore attenzione dai siti che hanno riportato la storia di una ragazza apparentemente finita in coma dopo aver svapato. Ora sapete quale sia il significato di svapare e cosa vuol dire un’espressione simile. Vi lasciamo ad ulteriori contributi che, con gli anni, hanno messo in discussione la storia “made in USA”.

