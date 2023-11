Questo video non contiene la “misteriosa carne coltivata in laboratorio di Bill Gates”

Ci segnalano i nostri contatti un post su X che dovrebbe mostrare la “misteriosa carne coltivata in laboratorio di Bill Gates”, ovvero una porzione di ali di pollo arrosto in grado di muoversi da sola.

Ovviamente quando parliamo di “carne coltivata in laboratorio” non parliamo di polli arrosto semoventi, e il riferimento a Bill Gates è solo uno dei tanti buttati a caso per rendere il magnate e filantropo una specie di “mostro nero dei complottisti”.

Il video infatti fa parte delle creazioni artistiche dell’artista Russel Cameron, il cui filone artistico si basa sul creare opere iperrealistiche dall’aspetto disturbante di parti umane ed animali in grado di muoversi staccate dal corpo, con ispirazione di artisti come Zdzislaw Beksinski, H.R. Giger, Francisco Goya e Hieronymus Bosch.

Le ali di pollo semoventi fanno parte di una installazione legata al Giorno del Ringraziamento, e tutt’ora sul suo sito di e-Commerce potrete comprare scroti iperrealistici e teste trofeo di Babbo Natale.

Naturalmente nessuna di queste opere contiene alcuna menzione a Bill Gates.

