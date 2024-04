Ci segnalano i nostri contatti un presunto murales di Amy Winehouse a Napoli: opera che ovviamente non esiste e non è esistita.

La presunta opera immaginaria cominciato la sua avventura in alcuni post social del 2020, per poi apparire come “opera di fantasia” nel 2023 e tornare in auge con l’arrivo sul grande schermo di “Back to Black”, film biografico dedicato alla vita della nota artista.

Questo murales di Amy Winehouse a Napoli non esiste

La base dell’opera è infatti “Annunciazione” by Zilda, murales dipinto a Vico Costantinopoli, ovviamente a Napoli.



La foto, la stessa pubblicata online allora, è stata ritoccata per inserire la compianta artista quasi subito come forma di “omaggio” o clickbait.

Pertanto, era prevedibile, specie in questo clima permeabile alle fake news, il ritorno della bufala in concomitanza con l’arrivo nellle sale di Back to Black , film che si distacca dai precenti (come Amy) per scegliere l’angolo della produzione musicale e dell’amore rispetto al gossip

