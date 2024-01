Questi trattori a Verona in realtà sono trattori a Parigi (nel 2010)

Ci segnalano i nostri contatti un post Facebook che dovrebbe contenere una cordata di trattori a Verona, con evidente riferimento alle correnti manifestazioni degli agricoltori europei.

Nel post c’è un evidentissimo problema: quella foto contiene trattori, ma non a Verona e non “tre giorni fa” come di tre giorni fa è il post pubblicato su Facebook con un enorme numero di condivisioni.

Si tratta di una manifestazione Francese del 2010.

C’è ben poco in questo caso da provare a giustificare la bufala: l’unico dato reale nella foto è che sono agricoltori in protesta contro le politiche agricole a bordo di trattori.

Il problema è che la foto ritrae una protesta in Francia, nel 2010.

La cosa intrigante è che la bufala sembra essere nata proprio in Francia: infatti abbiamo un portale Francese che il 7 Gennaio ha pubblicato, dandone il contenuto per scontato e usando le stesse foto di repertorio, l’indicazione fornita da un post X datato invece 27 Dicembre che annunciava “uno sciopero generale Tedesco per l’8 Gennaio”.

Apparentemente chi ha postato il messaggio X ha deciso di usare come illustrazione di repertorio la foto francese del 2010, che per un gioco di “telefono senza fili” è diventata “foto della manifestazione francese che verrà” e, nel passaggio visto da noi “Foto della manifestazione Italiana”.

Ovviamente non è Germania né Italia, né tantomeno del 2024.

Ma sono trattori a Parigi (nel 2010).

