Ci segnalano i nostri contatti una foto che dovrebbe rappresentare il sistema circolatorio di un albero esposto da un incendio. Per quanto la foto raffiguri effettivamente una sezione di un albero esposta da un incendio, non è una sezione sana.

Si tratta di una radica del legno, nota improriamente ma non troppo come “cancro”, riconoscibile dal suo aspetto contorto e nodoso, che può provocare deformità che si estendono fino in profondità e che l’incendio ha disvelato.

Questa foto non rappresenta il sistema circolatorio di un albero (sano)

La didascalia di questa condivisione, e di altre precedenti, descrive la foto come una raffigurazione del sistema vascolare di un albero. Il che potremmo considerarlo in parte vero.

Ma non di un sistema vascolare sano, e quindi non è utilizzabile come un modello affidabile per lo studio dello stesso.

Almeno sarebbe come esibire un organo umano divorato dal cancro e usarlo come esempio di come l’organo dovrebbe essere nel suo quotidiano funzionamento.

Si tratta di una “radica” nel legno.

Una “radica” o “nodo” si forma quando quando una sezione di albero viene intaccata da infezioni batteriche, fungine o virali o danni meccanici che comportano la formazione di una sorta di “cicatrice”, che risulta in una proliferazione abnorme e deforme di legno.

Laddove nel legno è possibile imbattersi in piccoli “nodi” alla giuntura dei rami, una radica assume l’aspetto di una massa lignea dalla grana particolarmente irregolare, suggestiva in questo di “spaghetti” o di un sistema circolatorio deformato e ammalato.

Le radiche del legno hanno un importante valore nella produzione di manufatti, conferendo loro una grana particolare.

Conclusione

La foto non raffigura il normale sistema circolatorio di un albero, ma una “radica”, un nodo canceroso nel legno causato da crescite anomale e deformi.

