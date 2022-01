Quando scade il green pass con nuove regole dal 1 febbraio: quanto dura tra guarigione e dosi

Cambiamenti in vista da domani 1 febbraio per la questione green pass in Italia, con gran parte dei cittadini che si stanno chiedendo quando scade il green pass. Quanto dura? Il termine della certificazione verde cambierà, un monito in più per continuare a spingere verso la vaccinazione, vista come unica soluzione per evitare ospedalizzazioni e soprattutto di finire in terapia intensiva.

Capiamo quando scade il green pass con nuove regole dal 1 febbraio: quanto dura con guarigione e seconda dose

Come se non bastassero bufale tipo quella di ieri, abbiamo anche fonti che creano confusione. Il Covid difficilmente verrà debellato in tempi brevi, ma si può evitare che diventi ancora mortale. Per questo il governo ha deciso di dar vita a dei cambiamenti per quanto riguarda il green pass, apportando delle modifiche sulla sua durata. A questo punto ci si chiede quando scade il green pass? Per coloro che si sono vaccinati solo con prima dose da più di 14 giorni o con seconda dose, questo certificato sarà valido fino a sei mesi e non più nove mesi.

Chi ha ricevuto quindi la prima dose a luglio o prima, dovrà chiedersi quanto dura il certificato verde. Il green pass non avrà valore e si dovrà necessariamente effettuare la terza dose. Probabile che chi ha già ricevuto il booster non vedrà mai scadere il proprio green pass, perché l’Ema e l’Aifa hanno fatto sapere che non ci sarà una quarta dose, almeno non per i prossimi mesi.

Bisogna fare una distinzione tra i diversi green pass che ci sono in circolazione. Infatti, ritroviamo Green pass base rilasciato per vaccinazione, guarigione o a seguito di un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo. Al contrario, il Green pass rafforzato (super green pass) si ottiene solamente con la vaccinazione o guarigione, il Green pass booster viene rilasciata a seguito della somministrazione della terza dose.

Chi non ha ancora avuto modo di fare la dose di richiamo, potrà utilizzare il Green pass rafforzato, ma dovrà anche presentare un documento che attesti l’esito di un tampone negativo, antigienico o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti. Attenzione quindi a quale categoria appartenete, ora quando scade il Green pass è alquanto chiaro e solo chi ha il booster non avrà problemi a riguardo.

Ricapitolando, ora sappiamo quando scade il green pass con nuove regole in vigore da domani 1 febbraio. Occhi aperti, nel caso in cui abbiate dubbi su quanto dura, soprattutto nel caso in cui oscilliate tra guarigione e seconda dose.

