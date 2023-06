Quando riparte Libero Mail e Virgilio: tra servizio che non funziona e recupero messaggi

In tanti ancora oggi si chiedono quando riparte Libero Mail insieme a Virgilio, alla luce dei problemi e di un servizio che non funziona ormai da diversi giorni. La questione è delicata, perché in passato abbiamo dovuto attendere ben cinque giorni prima del ripristino, come vi abbiamo riportato con un primo articolo pubblicato nella giornata di ieri. Come se non bastasse, bisogna sciogliere anche il nodo relativo al possibile recupero dei messaggi in teoria persi in settimana.

Dubbi su quando riparte Libero Mail insieme a Virgilio: tra problemi non risolti e servizio che non funziona

Andiamo per gradi, perché se vi state chiedendo quando riparte Libero Mail e Virgilio, occorre partire dal presupposto che al momento della pubblicazione non ci siano ancora comunicazioni ufficiali sotto questo punto di vista. Fonti interne allo staff ci avevano riportato l’obiettivo nel tornare operativi entro questa mattina, ma evidentemente qualcosa è andato. Per forza di cose, appare non semplice che tutto possa rientrare durante il weekend, quando c’è fisiologicamente meno forza lavoro disponibile per i grossi brand.

Dunque, il servizio non funziona ed allo stato attuale non abbiamo certezze assolute sul timing di risoluzione dei problemi. Ancora più incerta la questione del recupero messaggi, perché in occasione dell’ultimo disservizio da quello che ci risulta in tanti non hanno mai ricevuto le email in teoria arrivate durante la fase di “buio”. Vedere per credere alcuni commenti che si trovano sui social:

“Saranno recuperate le email perse? Non è possibile che si presenti nuovamente un problema simile a mesi fa. Ci sono persone che aspettano, come me, della documentazione importante. L’altra volta questo non è avvenuto”;

“Io la volta scorsa ho perso email importanti mai più recuperate ed inoltre non ricevo più email da parte di alcuni siti web a cui spesso per esigenze mi collego”.

Insomma, a questo punto meglio non sbilanciarsi troppo su quando riparte Libero Mail insieme a Virgilio, in riferimento ai problemi in corso ed al servizio che non funziona.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.