Replica sui problemi Libero Mail che non funziona insieme a Virgilio: possibile orario ripristino

Arrivano i primi riscontri, ufficiali ed ufficiosi, sui problemi Libero Mail che persistono oggi 15 giugno, insieme a Virgilio Mail che non funziona. Dopo il primo bilancio condiviso con voi nella giornata di ieri, infatti, bisogna prendere atto in primis che mercoledì sera tutto sia tornato al proprio posto, con casella di posta elettronica attiva sia in entrata che in uscita. A sorpresa, però, dall’alba di giovedì ci siamo ritrovati al punto di partenza, senza un’apparente spiegazione valida per chi ci lavora con questo servizio.

Nuovi riscontri sui problemi Libero Mail che non funziona insieme a Virgilio: ipotesi sul possibile orario di ripristino

Il feedback fornito sui problemi Libero Mail direttamente dallo staff ai clienti, nel momento in cui si prova ad effettuare il login questo pomeriggio, è molto chiaro: “Purtroppo nelle ultime ore si sono presentate instabilità all’infrastruttura e-mail, che ci costringono a una sospensione temporanea del servizio“. Pur ribadendo che i tecnici stiano laborando senza sosta per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, con riferimento implicito anche a Virgilio, non abbiamo riscontri sugli orari di ripristino.

A tal proposito, l’unica testimonianza che possiamo condividere è quella che abbiamo recuperato in modo diretto contattando l’assistenza clienti (tutti possono utilizzare il numero 0283905521 per provare a ricevere qualche chiarimento). Nello specifico, ci è stato comunicato che l’obiettivo sarebbe quello di mettersi alle spalle il down generico, visto che anche Virgilio Mail non funziona da 36 ore, entro stasera o al più domani mattina.

Un auspicio più che una promessa, giusto evidenziarlo. Tanto basta per provare quantomeno a scongiurare il rischio che ci si imbatta in situazioni simili rispetto a quelle affrontate alcuni mesi fa, quando i problemi Libero Mail si sono trascinati per quasi cinque giorni. Di sicuro anche Virgilio Mail non funziona, con disservizio che evidentemente si è rivelato più grave del previsto per il pubblico italiano.

