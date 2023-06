Da oggi non funziona Libero Mail e la posta di Virgilio: problemi in tutta Italia e riscontri

Oggi 14 giugno non funziona Libero Mail e la posta di Virgilio, con problemi segnalati in tutta Italia. Già nella serata di ieri sono stati avvertiti i primi disservizi legati a Libero Mail e Virgilio, i due servizi di posta elettronica che, anche nella mattinata di oggi, continuano a non funzionare a dovere. Si tratta di un periodo in cui questi malfunzionamenti sembrano essere all’ordine del giorno, già infatti nel mese di maggio Libero Mail aveva mostrato problemi di funzionamento, risolti però in pochissimo tempo.

Confermato che oggi non funziona Libero Mail e la posta di Virgilio: problemi e prima comunicazione ufficiale

Nuovo episodio, dunque, dopo quello trattato mesi fa sul nostro sito. Questa volta il disservizio sembra essere più difficile da risolvere, al punto che Libero Mail e Virgilio non funzionano da ieri sera, ma vediamo più nello specifico di cosa si tratta. Se non si hanno problemi a fare il login in, diventa invece più complicato inviare e ricevere email, infatti compare la scritta “manutenzione”.

In genere quando si legge tale parola si tende a risolvere il tutto in poco tempo, con risoluzioni che avvengono per lo più di notte, ma questa volta non sembra essere così. Probabile però che a breve il malfunzionamento di Libero Mail e Virgilio possa essere risolto, anche se proprio in questi minuti è arrivata una comunicazione ufficiale sulla pagina Facebook di Libero Mail.

All’interno di tale comunicato si spiega come ci sia stato questa notte un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail, che riguardava le caselle di posta e i servizi collegati, come cambio e recupero password, area personale Account ecc. Attualmente i tecnici sono al lavoro per riportare tutti i servizi alla consueta funzionalità. Ciò significa che Libero Mail non funziona ancora e si chiede agli utenti di riprovare più tardi.

C’è bisogno di un lavoro più lungo per risolvere i problemi legati a Libero Mail e Virgilio. Chiaramente la pagina ufficiale si è scusata per il disagio che sta arrecando a tutti gli utenti, si spera che il disservizio possa terminare a breve. A questo punto è necessario armarsi di un po’ di pazienza in più. Dunque, al momento non funziona Libero Mail e la posta di Virgilio, ma non abbiamo tempistiche sulla risolzione dei problemi dopo la nota ufficiale di pochi minuti fa.

