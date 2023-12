Quando esce Suburra Eterna 2 e cast della serie Netflix

In tanti negli ultimi giorni si chiedono non solo quando esce Suburra Eterna 2, ma anche quale sarà il cast della serie Netflix. Un progetto che sembrava molto e sepolto, dopo la morte del personaggio interpretato da Alessandro Borghi, prima di tornare con prepotenza nel palinsesto della nota piattaforma. Ebbene, al contrario di quanto ci si potesse aspettare, la stagione d’esordio di Suburra Eterna ci ha lasciati con un finale aperto, lasciando presupporre inevitabilmente che assisteremo ad un nuovo capitolo.

Proviamo a capire quando esce Suburra Eterna 2 e quale sarà il cast della serie Netflix

Indiscrezioni che ricordano molto quelle che abbiamo trattato lo scorso mese di febbraio, quando ci siamo soffermati sui tanti rumors relativi alla quarta stagione di Mare Fuori, ormai imminente. Detto questo, quando esce Suburra Eterna 2 e quali saranno le scelte della produzione a proposito del cast della serie Netflix? Allo stato attuale, non abbiamo informazioni ufficiali, anche se qualche considerazione può essere fatta.

In primo luogo, una nuova stagione ci sarà proprio in virtù di una “trama totalmente aperta” ed una storia ancora molto lontana dalla conclusione definitiva. Al contempo, quanto riportato comporta che il cast sarà confermato in toto, in quanto tutti i personaggi principali hanno ed avranno ancora molto da dire nei prossimi episodi. Insomma, salvo rotture e clamorosi colpi di scena, non ci sono ragioni per pensare che ci possano essere rivoluzioni con Suburra Eterna 2.

Detto questo, le ultime indiscrezioni su quando esce Suburra Eterna 2 ci parlano di un appuntamento che dovrebbe essere in programma nel 2025, probabilmente nella seconda metà dell’anno. Allo stesso tempo, le riprese con il cast confermato in toto dovrebbero partire durante la stagione estiva del 2024. Solo voci, almeno per ora, ma è chiaro che la produzione abbia preso una direzione molto precisa per tutti coloro che hanno imparato ad amare questa serie con il trascorrere degli anni.

