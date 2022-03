Qualche esagerazione di troppo su centrale nucleare Zaporizhzhya e confronti con Chernobyl

Bisogna fermarsi un attimo ed analizzare meglio la questione relativa alla centrale nucleare Zaporizhzhya, soprattutto per quanto riguarda i confronti in parte forzati con il disastro di Chernobyl. Inutile dire che tra nuovi documenti e serie tv quell’evento abbia tutto un altro impatto sulle nostre menti rispetto a qualche anno fa. Motivo per il quale gli eventi di questa notte hanno creato non poche preoccupazioni anche a chi si trova a migliaia di chilometri di distanza.

Chiariamoci sulle differenze tra la centrale nucleare Zaporizhzhya e Chernobyl

Situazione che abbiamo già analizzato in mattinata, più a freddo, con un altro articolo. Quanto vi stiamo per riportare non minimizza in alcun modo l’attacco russo alla centrale nucleare Zaporizhzhya, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Tuttavia, non abbiamo potuto fare a meno di notare che ci siano stati alcuni paragoni forzati con il disastro di Chernobyl. Diciamo che oggi, rispetto ad allora, la situazione sia un tantino cambiata in termini di sicurezza.

Analizzando meglio la situazione relativa alla centrale in questione, bisogna premettere che gli edifici di contenimento dei reattori siano a prova di artiglieria convenzionale. Primo punto che segna un elemento di rottura rispetto al passato sul fronte sicurezza. Ancora, parlando della centrale nucleare Zaporizhzhya, va evidenziata un’altra differenza cruciale rispetto all’esplosione degli anni ’80. Qui, infatti, siamo al cospetto di reattori VVER ad acqua pressurizzata, mentre quello di Chernobyl era un RBMK ad acqua-grafite.

Ancora, abbiamo conferme rispetto a quanto riportato da alcune fonti sui social, in merito al fatto che i VVER siano tra i reattori più sicuri in circolazione. Insomma, nulla a che vedere coi vecchi standard di sicurezza sovietici. Insomma, l’attacco alla centrale nucleare Zaporizhzhya.

Qui troverete ulteriori aggiornamenti in tempo reale, partendo dal presupposto che la situazione sia ora sotto il controllo dei russi, mentre non si registrano conseguenze ed effetti in termini di rilascio di materiale radioattivo. Insomma, necessarie delle distinzioni sul caso della centrale nucleare Zaporizhzhya e Chernobyl.

