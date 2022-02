Putin conferma la moratoria per l’Ucraina nella NATO: significato per la Russia ed effetti

Qual è il significato della moratoria per l’ingresso dell’Ucraina nella NATO? Ne ha parlato pochi minuti fa Putin, evidenziando che il concetto non serva tanto alla Russia, ma per i Paesi alleati che stanno tentando di intraprendere una strada fatta di pace e di diplomazia. Questione che va specificata e va trattata più in profondità, per comprendere in quale direzione si vada, auspicando ovviamente che questo sia solo il primo step per evitare conseguenze disastrose sulla crisi tra i due Paesi.

Già, perché dopo le segnalazioni divertenti e le bufale dei giorni scorsi, ora bisogna affrontare la vicenda con serietà, auspicando che arrivi una volta per tutte il tanto atteso compromesso tra le parti in causa. In un contesto del genere, diventa molto importante esaminare più da vicino il concetto ed il significato di moratoria. La conferenza stampa di Putin, pur consegnando a tutti apparenti segnali incoraggianti, in verità va analizzata più in profondità per evitare eventuali fraintendimenti.

Il significato della moratoria per l’Ucraina nella NATO dal punto di vista della Russia

Nel dettaglio, il significato di moratoria è di facile lettura e ci annuncia semplicemente la sospensione della decisione che dovrebbe portare all’inclusione dell’Ucraina nella NATO. Dunque, non ci saranno novità in merito nella giornata di domani, come si era creduto in un primo momento. A detta di Putin e della Russia, questo non fa altro che confermare il fatto che l’Ucraina non sia pronta per questo step, ma soprattutto che la suddetta sospensione riguardi i Paesi esteri. E non la Russia.

Sostanzialmente, Putin non apre al dialogo in questo senso, a prescindere dal significato di moratoria. L’Ucraina nella NATO è una prospettiva non presa in considerazione. Non lo sarebbe stato domani, così come in futuro. Vedremo quali saranno i prossimi risvolti sotto questo punto di vista, ma la tensione tra le parti resta ancora alta.

