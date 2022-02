Putin dissuaso da Berlusconi e da Di Maio con ‘Il mio nome è mai più’: quante bufale oggi

Bisogna analizzare bene la doppia bufala del giorno che coinvolge personaggi come Putin, Berlusconi e Di Maio con la canzone ‘Il mio nome è mai più’. Con la crisi diplomatica tra Russia e Ucraina c’è poco da scherzare, al punto che alcuni addetti ai lavori hanno già iniziato a parlare di una nuova Guerra Mondiale, ma è chiaro che il fact checking non possa fermarsi. Andiamo per gradi e proviamo ad esaminare più da vicino le notizie false del giorno, che incredibilmente hanno inculcato in alcuni false credenze.

Putin convinto da Berlusconi a lasciare in pace l’Ucraina

La prima bufala riguarda Silvio Berlusconi, il quale sarebbe stato in grado di dissuadere Putin rispetto all’idea di attaccare l’Ucraina con le sue doti diplomatiche durante un incontro. La storia nasce dallo scatto che trovate nel nostro articolo di oggi, ma come potrete osservare tramite il nostro articolo di alcuni giorni fa, l’immagine trae spunto da un incontro tra lo stesso leader russo e Macron. Anche in quel caso sono stati necessari alcuni chiarimenti.

In particolare, ci viene mostrato il leader di Forza Italia ad un incontro con Putin in compagnia del suo cane. Foto ritoccata e che a conti fatti è stata creata come base di meme, alla quale alcuni hanno creduto. Invece no, tra i due non c’è stato alcun incontro negli ultimi tempi.

Il contatto tra Putin e Di Maio con la canzone ‘Il mio nome è mai più’

L’altra fake news del momento su Putin coinvolge invece Di Maio. In questi giorni si è molto ironizzato sui social sul fatto che un’eventuale crisi del genere, in Italia, vedrebbe l’esponente del Movimento 5 Stelle protagonista qui da noi nelle vesti di Ministro degli Esteri. Ecco perché è stato creato artificialmente un finto tweet, nel quale si sostiene che lo stesso Di Maio abbia provato a dissuadere il leader russo con la canzone ‘Il mio nome è mai più’. Chiaramente fake, ma non per tutti.

